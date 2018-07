Bundesliga live: Sonntagsspiele in Konferenz, ab 17 Uhr

Drei Spiele, eine Konferenz. Am Sonntag wird die erste Bundesligarunde der neuen Saison mit den Spielen RB Salzburg vs. LASK, Admira vs. Rapid und St. Pölten vs. Wolfsberg abgeschlossen. Anpfiff jeweils 17 Uhr.

Mit nur geringfügig veränderter Mannschaft startet Österreichs Meister RB Salzburg die Mission "Sechster Meistertitel in Folge". Die Roten Bullen empfangen den erfolgreichen Europacup-Teilnehmer LASK und verteidigen dabei eine stolze Heimserie. Salzburg ist in der Red Bull Arena seit 28 Bundesliga-Spielen ungeschlagen.

Rapid startet mit dem Auswärtsspiel bei Admira Wacker mit ambitionierten Zielen in die neue Saison. Die Wiener wollen sich in allen Bereichen verbessern. Ein höherer Punkteschnitt in der Liga, die Europa-League-Gruppenphase und der Einzug ins Cupfinale sind die Ziele. Dabei startet Rapid nach zuletzt drei Niederlagen in der Südstadt bei einem Angstgegner. Trainer Goran Djuricin hat bisher jedes Spiel bei der Admira verloren.

Der SKN St. Pölten startet voller Zuversicht mit einem Heimspiel gegen den WAC. Zwar beendeten die Niederösterreicher die vergangenen Spielzeit als abgeschlagener Tabellenletzter, die Resultate im Finish unter Trainer Dietmar Kühbauer lassen die "Wölfe" aber hoffen.

