Champions-League-Quali: Ajax vs. Sturm, Mi., 20.30 Uhr

Sturm Graz bekommt es zum Auftakt der Qualifikation zur Champions League (2. Runde) mit einem attraktiven Gegner zu tun. Ajax Amsterdam, vergangene Saison Vizemeister hinter PSV Eindhoven in der Eredivisie, ist 33-facher Meister in den Niederlanden. Den letzten Titel holten die Weiß-Roten 2014, als sie zum vierten Mal en suite in der Abschlusstabelle ganz oben standen.

Im Team von Trainer Erik ten Hag steht mit Maximilian Wöber auch ein Österreicher, der 2017 Rapid verließ und von Wien in die Grachtenstadt übersiedelte.

Überwindet Österreichs Vizemeister die Hürde Ajax, würde in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League im Duell der Vizemeister Standard Lüttich warten. Scheidet die Vogel-Elf gegen Ajax aus, bekommt sie es in der 3. Europa-League-Quali-Runde mit Dundalk aus Irland oder AEK Larnaca aus Zypern zu tun.

