London heißt Trump mehr oder weniger herzlich willkommen

US-Präsident Donald Trump besucht Großbritannien. Am Freitag zu Mittag trifft er – die von ihm jüngst unter Beschuss genommene – Premierministerin Theresa May, danach Königin Elizabeth II.

Umrahmt wird die Visite von großangelegten Protesten.

May kündigte an, Trump nach dessen heftiger Kritik ihre Brexit-Pläne näher erläutern zu wollen. "Sie freut sich darauf, sich mit dem Präsidenten zusammenzusetzen und mit ihm das Weißbuch durchzugehen", sagte ein Sprecher der Regierungschefin am Freitag. Trump hatte sich unmittelbar vor dem Staatsbesuch für Boris Johnson als britischen Regierungschef starkgemacht.

