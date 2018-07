Liveticker: Donald Trump und Wladimir Putin treten vor die Medien

Donald Trump und Wladimir Putin sind am Montag in Helsinki zu ihrem ersten Gipfeltreffen zusammengekommen. "Es ist an der Zeit, detailliert über unsere bilateralen Beziehungen zu sprechen und über die schmerzhaften Punkte auf der Welt. Davon gibt es sehr viele", sagte der russische Präsident. Sein US-Amtskollege betonte: "Die Welt möchte, dass wir miteinander auskommen."

Mit Russland auszukommen sei eine "gute Sache, keine schlechte Sache", sagte Trump weiter. Man werde alles thematisieren, von Handel über Militär bis China.

Nach den kurzen Eingangserklärungen und einem wenige Sekunden dauernden Händedruck vor der Presse zogen sich Trump und Putin zu ihren Beratungen zurück. Eine Pressekonferenz wurde für den Nachmittag geplant. Beide Seiten hatten aber die Erwartungen an das Treffen im Vorfeld gedämpft.

Auch Außenminister tagen

Parallel zum Gipfeltreffen ihrer Staatschefs sind auch US-Außenminister Mike Pompeo und sein russischer Kollege Sergej Lawrow in Helsinki zusammengekommen. Das meldete die staatliche russische Agentur TASS am Montag. Angaben zum Inhalt wurden nicht gemacht. Für die Minister sei es die erste persönliche Begegnung. Sie haben bisher nur miteinander telefoniert. Pompeo ist seit April im Amt.

Im Vorfeld des Treffens haben Aktivisten ihren Protest direkt an die Außenwand des finnischen Präsidentenpalasts projiziert. "Trump und Putin: Stoppt die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Tschetschenien" warf die US-Menschenrechtsorganisation Human Rights Campaign in Großbuchstaben an die Wand. Sie kämpft insbesondere gegen die Verfolgung Homosexueller. "Die ganze Welt schaut zu", "Schweigen ist tödlich", schrieben die Aktivisten.(red, APA, 16.7.2018)