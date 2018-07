Liveticker: Trump sagt vor Gipfel, Beziehung zu Russland war "niemals" schlechter

Am Montag kommen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Helsinki zu einem Gipfeltreffen zusammen. Trump machte dem Kreml-Chef schon im Vorhinein Zugeständnisse. Bei der Abschlusspressekonferenz des Nato-Gipfels am Donnerstag brachte er ein Ende der US-Militärübungen im Baltikum ins Spiel und wollte sich im Streit um die von Russland annektierte Krim nicht festlegen. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass Putin sein "Freund" werde.

Scharfe Töne direkt vor Gipfel

Wenige Stunden vor seinem Gipfel mit Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump die Beziehung zu Russland wiederum als historisch schlecht bezeichnet und das auf die Ermittlungen in der Russland-Affäre geschoben. "Unsere Beziehung zu Russland war NIEMALS schlechter, dank vieler Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit und nun wegen der manipulierten Hexenjagd!" Das schrieb Trump am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter.

US-Geheimdienste beschuldigen Russland, sich mit Hackerangriffen in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Ein Sonderermittler prüft, ob es dabei geheime Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gab. Trump hat diese Untersuchung wiederholt als "Hexenjagd" bezeichnet. (red, APA, 16.7.2018)