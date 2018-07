WM-Finale live: Frankreich vs. Kroatien, So., 17 Uhr

Es ist angerichtet. Nach 63 Spielen bei der kurzweiligen und unterhaltsamen Fußball-Weltmeisterschaft in Russland steht am Sonntag um 17 Uhr mit Frankreich vs. Kroatien das Finale im Moskauer Luschniki-Stadion an. Im Duell um den 21. Fußball-Weltmeister sind freilich Les Bleus zu favorisieren.

20 Jahre nach dem Triumph bei der Heim-WM 1998 fehlt nur noch ein Sieg für den zweiten Stern auf den blauen Trikots. "Das wichtige Spiel kommt erst am Sonntag", mahnte Didier Deschamps nach dem 1:0-Halbfinal-Erfolg gegen Belgien. Frankreichs Teamchef erinnerte an die bitteren Erfahrungen vor zwei Jahren, als die Franzosen bei der Heim-EM im Finale Portugal unterlegen waren. "Die Schmerzen von vor zwei Jahren haben wir noch nicht vergessen. Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass es diesmal anders ausgeht", sagte Deschamps.

Der 49-Jährige kann mit einem Sieg am Sonntag in einen elitären Kreis einziehen. Deschamps, Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 1998, wäre erst der dritte Akteur, der als Spieler und Trainer den WM-Titel holt. Bisher ist das nur dem Brasilianer Mario Zagallo (1958 und 1962 als Spieler, 1970 als Trainer) und dem Deutschen Franz Beckenbauer (1974 als Spieler, 1990 als Trainer) gelungen.

Erstes WM-Finale für Frankreich

Kroatien steht erstmals in der Geschichte im Finale einer WM. Die "Feurigen" (Vatreni) beendeten mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung im Halbfinale Englands Träume vom zweiten Titelgewinn. 20 Jahre nach Platz drei greifen die Kroaten erstmals nach der WM-Trophäe. 360 Minuten absolvierten sie in Achtel-, Viertel- und Halbfinale. An Spielminuten gemessen ein Match mehr als Gegner Frankreich.

