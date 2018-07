Liveticker: Nato-Chef Stoltenberg will nicht beantworten, ob Trump die Nato schädigt

Brüssel – Gleich zu Beginn des Nato-Gipfel in Brüssel hat US-Präsident Donald Trump für einen ersten Eklat gesorgt. Er bezeichnete Deutschland bei einem Frühstück mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg als "Gefangenen Russlands". Grund der Verärgerung ist, dass Berlin – Trumps Ansicht nach – teure Gas- und Öllieferverträge mit Russland abgeschlossen habe, während es zugleich für seine Verteidigung innerhalb der Nato zu wenig ausgebe. Berlin weist das zurück, man habe die Nato-Ausgaben zuletzt deutlich erhöht. Jedenfalls werden beim Gipfel, der offiziell Mittwochnachmittag beginnt, hitzige Diskussionen erwartet. Der STANDARD berichtet für Sie live.

Stoltenberg hat die Regierung in Berlin zwischenzeitlich gegen die Kritik Trumps verteidigt. Die Nato-Partner hätten bereits begonnen, mehr in Verteidigung zu investieren, und täten noch mehr, sagte Stoltenberg am Mittwoch vor dem Nato-Gipfel in Brüssel. "Eine starke Nato ist gut für Europa, sie ist auch gut für die Vereinigten Staaten", so Stoltenberg. Ob Trump mit seinem Verhalten die Nato untergrabe, wollte er bei einer Fragerunde zum Auftakt des Gipfels nicht klar sagen. "Wenn ich beginnen würde, frei und öffentlich darüber zu reflektieren", was hilfreich sei und was nicht, dann könne er seine Aufgabe, die Nato zusammenzuhalten, nicht gut erfüllen.

Ölkauf für Trump nicht Handel

Zu Trump hatte Stoltenberg gesagt, es könne bisweilen unterschiedliche Einschätzungen in Bezug auf Wirtschaftsprojekte der Verbündeten geben. Selbst während des Kalten Kriegs hätten Nato-Partner Handelsbeziehungen mit Russland aufrechterhalten. Das ließ Trump nicht gelten. Handel sei eine Sache, Energieimporte seien etwas ganz anderes, meinte der US-Präsident.

Bereits beim ersten Nato-Gipfel mit Trump im Mai 2017 war es zu einem beispiellosen Eklat gekommen. Der US-Präsident hatte damals eine Rede zur Einweihung eines Denkmals vor der neuen Nato-Zentrale dazu genutzt, um aggressiv Kritik an den Bündnispartnern zu üben.

Steinmeier fordert mehr Engagement

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte im Streit über die Verteidigungsausgaben mit den USA die Europäer dazu auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. "Wir haben eine veränderte Sicherheitslage in Europa, wir erleben Veränderungen im europäisch-amerikanischen Verhältnis", sagte Steinmeier in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Mittwoch. Deswegen müsse Europa im eigenen Interesse darüber nachdenken, wie die Sicherheit langfristig und nachhaltig gewährleistet werden könne. Dazu gehöre auch, zu prüfen, wo eine effektivere Arbeitsteilung möglich und wo höhere Ausgaben für die Sicherheit nötig seien.

Dabei sollte aber das Ziel von Militärausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, auf das die USA pochen, nicht das sicherheitspolitisches Denken dominieren, sagte Steinmeier. Denn damit sei noch nicht entschieden, ob die Ausgaben der gemeinsamen Sicherheit dienten. (red, APA, 11.7.2018)