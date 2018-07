WM-Viertelfinale live: Brasilien vs. Belgien, Fr. 20 Uhr

Ein Duell, auf das viele gewartet haben: Belgien fordert den großen Favoriten aus Brasilien. Die Brasilianer setzten sich im Achtelfinale sicher mit 2:0 gegen Mexiko durch. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht dabei Superstar Neymar, der neben seinen fußballerischen Fähigkeiten auch durch sein schauspielerisches Talent überzeugte.

Abseits davon präsentierte sich Brasilien sicher, wenn auch nicht wirklich zaubernd. Die Gruppenphase war kein Problem, mit Belgien wartet jetzt der erste große Prüfstein auf den fünffachen Weltmeister. Die Belgier selbst werden seit Jahren bei großen Turnieren als Geheimfavoriten gehandelt.

Souveränes Zittern

In der Gruppenphase überzeugten De Bruyne und Co. und zeigten dabei auf allen Ebenen auf. Offensiv variantenreich und defensiv sicher, feierten sie drei Siege in drei Spielen. Im Achtelfinale gegen Japan begann dann das große Zittern. Belgien lag schon 0:2 zurück und drehte die Partie noch in allerletzter Sekunde. Jetzt kommt es zum Showdown gegen Brasilien.



Weiterlesen:

Belgien plant Brasilien-Coup

WM-Achtelfinale im Überblick

Ergebnisse, Spiele und Tabellen zur WM 2018 im Überblick

WM-Tippspiel

Alle Artikel zur Fußball-WM 2018 auf unserer Themenseite