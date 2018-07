Liveticker zur deutschen Koalitionskrise: Spitzentreffen der Unionsparteien nach Rücktrittsangebot von Seehofer

CSU-Chef Horst Seehofer legt sein politisches Schicksal in die Hände der CDU: In einem Spitzengespräch will der deutsche Innenminister die Schwesterpartei am Montag zum Einlenken im unionsinternen Asylstreit bewegen. Erst danach will er endgültig über seinen zuvor angekündigten Rücktritt von beiden Ämtern entscheiden. Die engste Parteiführung hatte ihn gebeten, nicht zurückzutreten.

Der Rückhalt in den Beratungen der CSU-Spitzengremien für Seehofer sei "außerordentlich stark gewesen", sagte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt in der Nacht zu Montag vor Journalisten in München. Obwohl dieser bereits am Samstag erfolglos mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über einen Kompromiss im Flüchtlingsstreit der Union verhandelt hatte, sieht Dobrindt nach wie vor Einigungschancen.

"Das Ergebnis des Spitzengesprächs ist offen", sagte er zu den für diesen Montag geplanten erneuten Beratungen. Solch ein abschließendes Gespräch sei die richtige Vorgehensweise "mit so einer ausgesprochen schwierigen Situation umzugehen".

Seehofer bezeichnete den geplanten neuen Einigungsversuch als "Entgegenkommen" von ihm an seine Partei. Ohne eine Einigung werde er in den nächsten drei Tagen den Rücktritt als Parteichef und Innenminister vollziehen, gab er am frühen Montagmorgen bekannt. Das Gespräch mit der CDU sei ein "Zwischenschritt", geführt "in der Hoffnung, dass wir uns verständigen", so der Innenminister. "Alles Weitere" werde anschließend entschieden.

"Wir wollen im Interesse dieses Landes und der Handlungsfähigkeit unserer Koalition und Regierung – die wir erhalten wollen – einen Einigungsversuch machen in dieser zentralen Frage zur Zurückweisung, alleine zu dieser Frage", betonte Seehofer. Er hoffe, dass dies gelinge, das Gesprächsangebot sei ein Entgegenkommen von ihm an die Kanzlerin und die CDU. "Sonst wäre das heute endgültig gewesen."

Die CDU-Führung zeigte sich für das Treffen offen, wie die Deutsche Nachrichten-Agentur dpa erfuhr. Der Parteivorstand hatte sich zuvor klar hinter Merkel gestellt.

DER STANDARD begleitet den Showdown zwischen den beiden Schwesterparteien mit einem Livebericht.