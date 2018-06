EU-Gipfel: Merkel verkündet Einigung auf bilaterale Rücknahmeabkommen

Brüssel – Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich am ersten Tag des EU-Gipfels auf eine Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik geeinigt. Von der Migration besonders betroffene Staaten wie Italien, Griechenland oder Spanien sollen zudem auf freiwilliger Basis von Flüchtlingen entlastet werden, so die Kompromissformel nach einer nächtlichen Marathonsitzung. Daneben wird der Schutz der EU-Außengrenzen verstärkt. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel verkündet zudem Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen mit Griechenland und Spanien.

Italien hatte zuvor eine Gipfelerklärung blockiert. Der Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte am Abend nach einer ersten Beratungsrunde zu Sicherheit und Verteidigung, Innovation, Erweiterung und EU-Budget, dass "ein Mitglied" die gesamten Gipfelerklärungen ablehne. Italien, so Diplomatenkreise, werde erst dann zustimmen, wenn auch das Kapitel Migration gelöst werde.



Bereits am Nachmittag hatte ein italienischer Regierungsvertreter betont, über das Anliegen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zur Migration könne beim EU-Gipfel nur dann gesprochen werden, wenn in einem Gesamtpaket auch Italiens Anliegen berücksichtigt würden. Es komme nicht infrage, nur wegen Merkel über Sekundärmigration zu sprechen.

Problemfall Brexit

Am Freitag forderten die 27 in der EU-verbleibenden Länder von Großbritannien in den Verhandlungen über den EU-Austritt Festlegungen zur irischen Grenze. Hierzu sei kein substanzieller Fortschritt erzielt worden, was "beunruhigend" sei, hieß es in der Abschlusserklärung des EU-Gipfels in Brüssel. Knackpunkt ist, dass zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland mit dem Brexit über Nacht eine neue EU-Außengrenze entsteht. Dort müssten Personen und Waren eigentlich wieder kontrolliert werden, was vor allem die irische Regierung ablehnt. Deshalb unternimmt Irland alles, um eine harte Grenze zu vermeiden.

Die EU-Staatenlenker betonten, dass die britische Regierung auf den Gipfeltreffen im März und davor im Dezember zugesagt habe, Lösungen zu dieser Frage vorzulegen. Die Verhandlungen über den Brexit könnten nur vorangehen, wenn die britische Regierung sich an ihre Verpflichtungen halte.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte, die EU warte nun auf das für die nächste Zeit angekündigten detaillierten Vorschläge Großbritanniens für die Beziehungen zur Gemeinschaft nach dem Brexit. Er hoffe, dass darin realistische Vorstellungen enthalten seien, mit denen man arbeiten könne. Barnier warnte erneut, dass die Zeit für eine Einigung knapp werde. Ein Austrittsvertrag muss von allen EU-Staaten ratifiziert werden. Großbritannien tritt am 29. März 2019 aus der EU aus.

DER STANDARD begleitet den Gipfel am Donnerstag und Freitag mit einem Livebericht. (red, 29.6.2018)