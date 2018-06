WM-Achtelfinale: Kroatien vs. Dänemark, So., 20 Uhr

Kroatiens Fußball-Nationalmannschaft will die Legenden von 1998 vergessen machen. Nach dem Siegeszug durch die Gruppenphase soll im Achtelfinale der Weltmeisterschaft auch Dänemark bezwungen werden. Das Selbstvertrauen vor dem Duell am Sonntag (20.00 Uhr) in Nischni Nowgorod ist groß bei den "Feurigen" (Vatreni). Gerade deshalb sehen sich die Skandinavier jedoch im Vorteil.

"Die Kroaten gehen selbstbewusst ins Spiel, weil alles für sie gelaufen ist. Aber wir glauben auch an uns, weil wir zusammengestanden sind, als es nicht so lief", merkte der dänische Offensivmann Martin Braithwaite an. Die Nordländer schafften als Zweiter hinter Frankreich den Sprung in die K.o.-Phase, gegen Peru und Australien mussten sie aber gehörig kämpfen. Teamchef Age Hareide sieht durch das Achtelfinale aber "zusätzliche Energie freigesetzt".

Der Norweger zeigte sich zuversichtlich, den Kroaten ein Bein stellen zu können. "Wir werden nach vorne orientierten Fußball spielen. Auch wenn sie gut im Konter sind, sind sie nicht so gut wie Frankreich. Ich denke, wir können sie überwinden", sagte Hareide. Kroatien habe man sehr gut studiert, die Südosteuropäer seien in der Analyse ein weitaus "bequemerer" Gegner als Argentinien. 18 Spiele bzw. seit Oktober 2016 ist Dänemark darüber hinaus schon ungeschlagen.

