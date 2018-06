WM-Achtelfinale live: Uruguay vs. Portugal, Sa., 20 Uhr

Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Edinson Cavani – die Namen der Protagonisten klingen nach Zuckerpässen, Zaubertoren und Traumfußball. Doch im WM-Achtelfinale zwischen Portugals Minimalisten um Weltfußballer Ronaldo und Uruguays Defensiv-Spezialisten mit dem brandgefährlichen Sturmduo Suarez und Cavani droht eine zähe Taktikschlacht. Immer am Rande des Erlaubten, aber auch immer im Wissen, dass ein Geniestreich der Superstars alles entscheiden kann.

Das oberste Ziel heißt Viertelfinale. "Ob schön oder nicht. Die Spielweise ist egal. Das Wichtigste ist, dass wir Uruguay schlagen", sagte Portugals Verteidiger Cedric Soares und trat damit der aufkeimenden Kritik aus der Heimat entschieden entgegen. Denn pünktlich zum Beginn der K.o.-Runde am Samstag (20.00 Uhr/ARD) mehren sich im Land des Europameisters wieder all jene Stimmen, die das "Jogo Bonito", das schöne Spiel, bei Ronaldo und Co. vermissen.



Doch an CR7 prallt die Kritik seiner Landsleute ab. In Sotschi, jenem Ort, wo die WM mit seiner irren Drei-Tore-Show gegen Spanien so spektakulär begann, will er es wieder krachen lassen. Das ist ganz im Sinne seines Trainers. "Uruguay hat eine hohe Qualität, tolle Spieler. Aber wir haben auch unsere Waffen", sagte Fernando Santos.

