Aus der Community: Wie können die Grünen wieder Erfolg haben?

Täglich werden in den STANDARD-Foren durchschnittlich 30.000 Postings zu den unterschiedlichsten Themen verfasst. Das Community-Management holt dabei die interessantesten Diskussionen vor den Vorhang und leitet Anregungen, Feedback und Wünsche an die Redaktion weiter.

Konstruktive Beiträge und wertvolle Inputs

Vor allem Sie, liebe Userinnen und User, liefern nicht nur für die Community, sondern auch für die Redaktion wertvolle Anregungen, zeigen Expertenwissen und lassen uns daran teilhaben, was die Community bewegt. Nicht selten finden sich Postings, die der Redaktion Input für Folgeartikel geben und als Anlass dienen, die eine oder andere Geschichte aus einem neuen Blickwinkel aufzubereiten.

Was die Community bewegt

In diesem Forum+ werden wir immer wieder Hinweise auf besonders interessante Diskussionen posten und Ihnen einen Überblick geben, was die Community bewegt. Zusätzlich finden Sie unsere Ansichtssache Unterhaltsames aus den Foren, in denen die lustigsten und kuriosesten Postings vorgestellt werden. Wir freuen uns auf viele weitere spannende Postings und Diskussionen, neue Blickwinkel und Anregungen! (Alina Huster, 26.6.2018)