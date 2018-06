WM live: England vs. Panama, 14 Uhr

Englands Fußball-Nationalteam winkt bei der WM in Russland der vorzeitige Aufstieg ins Achtelfinale. Ein Sieg am Sonntag (14.00 Uhr/live ORF eins) in Nischni Nowgorod gegen Panama und ein gleichzeitiger Punkteverlust von Tunesien gegen Belgien würde dem Champion von 1966 den Einzug in die K.o.-Runde bescheren.

Das Last-Minute-2:1 über Tunesien sorgte bei den Engländern für Erleichterung. Allerdings gab es auch Mangelerscheinungen, vor allem was die Chancenverwertung betrifft. "Wir müssen vor dem Tor effizienter sein", forderte deshalb Abwehrspieler John Stones. Ob er damit auch den bei der Endrunde schon zweimal treffsicheren Harry Kane meinte, blieb offen. Englands Kapitän will seine Torausbeute in Russland weiter ausbauen.

"Ich will mich bei einem großen Turnier beweisen. Ich will zu den Besten der Welt zählen, und das ist der einzige Weg dorthin", sagte der Tottenham-Angreifer im Vorfeld des Duells mit den Mittelamerikanern. Gut gelaunt und mit viel Spaß verbrachten die Engländer die Trainingswoche nach dem 2:1 gegen Tunesien. Einzig Teamchef Gareth Southgate leistete sich einen Ausrutscher beim Joggen und kugelte sich die rechte Schulter aus.

