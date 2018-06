Türkei-Wahlen live: Erdoğan erklärt sich zum Sieger, Opposition spricht von Manipulationen

Ankara – Bei der Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei zeichnete sich ein Vorsprung für Amtsinhaber Tayyip Erdoğan ab: Der Staatspräsident kommt bei der Wahl zum Präsidenten bei einem Auszählungsgrad von mehr als 90 Prozent auf 53,2 Prozent, Muharrem İnce von der kemalistischen CHP auf 30,5 Prozent. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag. Der inhaftierte HDP-Führer Selahattin Demirtaş liegt demnach bei 7,7 Prozent, die ehemalige Innenministerin Meral Akşener bei 7,5 Prozent.

Bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl wurden bisher knapp 90 Prozent der Stimmen ausgezählt. Demnach kommt Erdoğans AKP auf 43 Prozent, die CHP auf 22,4 Prozent, die MHP auf 11,3 Prozent, die HDP auf 10,8 Prozent und die Iyi-Partei auf 10 Prozent. Die Hürde für den Einzug ins Parlament liegt bei zehn Prozent.

Dabei handelt es sich allerdings um Teilergebnisse, keine Hochrechnungen. In der Vergangenheit wurden zunächst die Bezirke ausgezählt, in denen die AKP stark ist. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 87 Prozent. Vonseiten der Opposition wurden allerdings Zweifel an den Ergebnissen laut: Der CHP zufolge seien noch nicht einmal 50 Prozent der Stimmen ausgezählt, die großen Städte stünden noch aus.

Unregelmäßigkeiten und Gewalt

Bereits zu Mittag wurden erste Unregelmäßigkeiten gemeldet. Im mehrheitlich kurdischen Distrikt Suruç an der türkisch-syrischen Grenze soll in einem Stimmlokal eine Urne mit offenbar vorbereitet eingelegten Stimmzetteln aufgetaucht sein. Bei einem Streit während der Stimmabgabe im Distrikt Karacoban bei Erzurum im Osten der Türkei gab es offenbar Tote: Der Provinzvorsitzende der Guten Partei, Mehmet Siddik Durmaz, und zwei weitere Personen wurden getötet, wie die nationalistische Zeitung "Yenicag" berichtete. Das Innenministerium sprach allerdings von einem "Familienkonflikt", der nichts mit der Wahl zu tun habe.

Ursprünglich waren die Wahlen regulär erst für November 2019 geplant. Doch der türkische Machthaber Erdoğan ließ den Wahltag um eineinhalb Jahre vorverlegen, da er sich aufgrund der verschlechternden wirtschaftlichen Situation in der Türkei mit einem früheren Termin bessere Chancen ausrechnet. Doch die Wirtschaftsdaten sind schon jetzt dramatisch, die türkische Lira befindet sich auf Talfahrt. (red, 24.6.018)





