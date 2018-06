Türkei-Wahlen live: Abstimmung für ein Land im Ausnahmezustand

Am Sonntag werden in der Türkei Präsidenten- und Parlamentswahlen abgehalten. Fast 60 Millionen Wähler sind registriert, davon mehr als drei Millionen im Ausland, von diesen wiederum fast die Hälfte in Deutschland. Die Auslandstürken haben ihre Stimme bereits abgegeben. Der STANDARD berichtet den ganzen Wahltag im Liveticker.

Ursprünglich waren die Wahlen regulär erst für November 2019 geplant. Doch der türkische Machthaber Recep Tayyip Erdogan ließ den Wahltag um eineinhalb Jahre vorverlegen, da er sich aufgrund der verschlechternden wirtschaftlichen Situation der Türkei mit einem früheren Termin bessere Chancen ausrechnet. Doch die Wirtschaftsdaten sind schon jetzt dramatisch, die türkische Lira auf Talfahrt.

Sechs Kandidaten

Sechs Kandidaten treten bei der Präsidentenwahl an. Amtsinhaber Erdogan wird dabei zweifellos die meisten Stimmen erhalten, doch ob er schon im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen wird, ist fraglich. In Umfragen liegt er zwischen 42 und 52 Prozent. Erster Herausforderer ist Muharrem Ince von der kemalistischen CHP, dem bis zu 31 Prozent der Stimmen vorausgesagt werden. Eine allfällige Stichwahl wird am 8. Juli stattfinden. Daneben kandidieren die ehemalige Innenministerin Meral Aksener und der inhaftierte HDP-Führer Selahattin Demirtas, der aus dem Gefängnis heraus bis zu elf Prozent erreichen kann. Den beiden weiteren Kandidaten Temel Karamollaoglu und Dogu Perincek werden nur geringe Stimmenzahlen vorhergesagt. In einer Stichwahl könnte Ince mit der Unterstützung der meisten Oppositionsparteien rechnen.

Im Parlament will Erdogans AKP die absolute Mehrheit halten. Die Zahl der Abgeordneten wird von bisher 550 auf 600 aufgestockt. Wenn die prokurdische HDP die Zehn-Prozent-Hürde schafft, würde dies eine AKP-Absolute unwahrscheinlich machen.

Neues Präsidialsystem

Die Wahl ist der Abschluss der Einführung von Erdogans Präsidialsystem. Dieses wurde im Vorjahr per Verfassungsreferendum eingeführt. Erdogans Macht wird dadurch ausgeweitet, er vereint das Amt des Präsidenten mit dem des Regierungschefs. Ince hat für den Fall seines Sieges die Abschaffung des Präsidialsystems angekündigt.

Das Verfassungsreferendum war von Betrugsvorwürfen überschattet. Am Sonntag will die Opposition die Wahl mit 600.000 Beobachtern kontrollieren. Auch die OSZE und der Europarat entsenden Wahlbeobachter. Der seit Jahren geltende Ausnahmezustand und die Spannungen mit der EU und im besonderen mit Deutschland und Österreich machen die Wahl zusätzlich brisant.

Die Wahllokale schließen um 16 Uhr, die ersten Ergebnisse werden am Abend veröffentlicht. (red)