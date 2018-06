Tag 43 im Buwog-Prozess, Tag drei für Karl-Heinz Grasser

Wien/Linz – Am Dienstag hielt Karl-Heinz Grasser im Korruptionsprozesses einen Monolog, am Mittwoch stellte Richterin Marion Hohenecker die Fragen – und sie ging auch den Terminkalender des ehemaligen Ministers durch. Soviel lässt sich aus der Liste schließen: Einen guten Appetit sollte man für den Job mitbringen.

Die Liste der Lokale, in denen sich Grasser laut Terminkalender mit Politikern, prominenten Sportlern und Industriellen traf, liest sich wie das "who is who" der Wiener Nobelrestaurants. Innerhalb weniger Tage gab es ein Essen mit dem damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel im "Schwarzen Kamel" genauso auf wie ein Essen mit dem damaligen Formel 1-Piloten Gerhard Berger im Jagdzimmer des "Hotel Sacher" oder ein Mittagessen im "Fabios" mit einer nicht amtsführenden Stadträtin der Wiener FPÖ. Mit dem früheren Hypo-Alpe-Adria-Chef Tilo Berlin speiste Grasser im Restaurant "San Carlo", mit Susanne und Wolfgang Porsche bei einer privaten Einladung. Lunch mit Dichand senior gab es im "La Ninfea". Auch im "Do&Co" und im Palais Schwarzenberg war Grasser gerne zu Gast, und nicht zuletzt im "Meinl am Graben".

Grasser selber sagte in der Befragung durch die Richterin beiläufig, es sei vor ihm nicht üblich gewesen, dass der Minister etwa in die Kantine des Ministeriums komme. Er habe dies jedoch gemacht. Auch die Telefonzentrale des Hauses habe er besucht, um den Mitarbeiterinnen "Danke" zu sagen.

Trockener ging es an anderer Stelle zu: Der Prozess rund um die Schmiergeldvorwürfe bei der Buwog-Privatisierung und beim Linzer Terminal Tower wird noch komplexer: Richterin Marion Hohenecker kündigte die Einbeziehung des "Faktum Telekom" wegen "subjektiver Konnexität" an. Dabei geht es um angebliche "Schwarze Kassen" der Telekom Austria und Verdacht auf Parteienfinanzierung.

Am Donnerstag wird weiter gefragt. Ab 9:30 berichtet Renate Graber live. (APA/red, 20.6.2018)