Buwog-Prozess live: Exfinanzminister Grasser redet erstmals

Wien – Im Korruptionsprozess gegen Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere kommt am Dienstag, dem 41. Prozesstag, erstmals der Hauptangeklagte zu Wort. Grasser wird zu den Vorwürfen der Anklage einvernommen, er hätte Schmiergeld bei der Privatisierung der Bundeswohnungen und bei der Einmietung der Finanz in ein Linzer Bürohaus genommen.

Die konkreten Vorwürfe in der Anklage lauten Geschenkannahme durch Beamte, Fälschung eines Beweismittels und Bestimmung zur Untreue. Bei einer Verurteilung drohen Grasser maximal zehn Jahre Haft. Der Hauptangeklagte weist die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zurück.

Längere Stellungnahme

Zu Beginn der Einvernahme erhält Grasser – wie die anderen Angeklagten – die Möglichkeit, eine zusammenhängende eigene Stellungnahme abzugeben. Dies werde er auch tun, und das werde länger dauern, kündigte der 49-Jährige bereits vergangene Woche an. Anschließend wird Grasser von Richterin Marion Hohenecker befragt. Die Vorsitzende des Schöffensenats zeichnet sich bisher durch eine äußerst genaue Befragung der Angeklagten aus. Bei redseligen Angeklagten unterbricht sie praktisch nie – wodurch etwa die Befragung des Zweitangeklagten Walter Meischberger – inklusive seiner eintägigen Stellungnahme – zwölf Tage lang dauerte.

Diese Woche finden am Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag die Verhandlungen im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts statt. Im Juli sind dann noch drei Verhandlungstage angesetzt (17., 18. und 19. Juli), und auch am 1. August wird verhandelt. Dann folgt eine längere Prozesspause, bis es am 18. September wieder weitergeht.

Ab 9.30 Uhr berichten Renate Graber und Nora Laufer für Sie aus dem Wiener Straflandesgericht. (APA, red, 19.6.2018)