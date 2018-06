Asylstreit zwischen CDU und CSU: Zeitgleiche Pressekonferenzen von Merkel und Seehofer

Auflösung der Fraktionsgemeinschaft? Sprengung der deutschen Regierungskoalition? Sturz der Kanzlerin? Die möglichen Szenarien im Streit zwischen CDU und CSU wurden zuletzt immer düsterer. Am Vormittag berieten die Führungsgremien der beiden Schwesterparteien in Berlin und München über den unionsinternen Konflikt, der durch die Forderung von Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer ausgelöst wurde, Flüchtlinge bereits an der Grenze zurückzuweisen. Angela Merkel will um 14 Uhr in der Berliner CDU-Zentrale vor die Medien treten. Medienberichten zufolge plant auch Seehofer eine Pressekonferenz um 14 Uhr in München.

Die Bundeskanzlerin lehnt Seehofers Vorstoß ab und warnt vor einem nationalen Alleingang. Sie besteht auf einer europäischen Lösung und strebt bilaterale Abkommen mit Staaten wie Italien, Österreich und Griechenland zur Zurückweisung von Flüchtlingen an. Ein Sondertreffen zwischen den betroffenen Staaten soll noch vor dem regulären EU-Gipfel am 28. und 29. Juni stattfinden.

Mögliches Sondertreffen mit Frontex-Schwerpunkt

Dabei soll es darum gehen, die EU-Grenzschutzbehörde Frontex zu stärken, "sie mit einem erweiterten Mandat auszustatten", erklärte ein mit den Vorgängen vertrauter Mitarbeiter. Die "Frage der Abweisung von Asylwerbern, die bereits in einem anderen EU-Land um Asyl angesucht haben", stehe an, also die Problematik von "Grenzkontrollen an der EU-Außengrenze wie innerhalb der Union".

Am Sonntagabend beriet Merkel bereits in einem engen CDU-Führungszirkel über das weitere Vorgehen. Ergebnisse des fast siebenstündigen Treffens wurden nicht bekannt. Die Präsentation konkreter Ankündigungen und möglicher Kompromisse wird für die Pressekonferenzen um 14 Uhr erwartet – DER STANDARD wird sie in einem Liveticker begleiten. (red, 18.6.2018)

