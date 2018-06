WM live: Deutschland vs. Schweden, Sa., 20 Uhr

Wende oder Ende? Nach dem 0:1 gegen Mexiko geht es für Deutschland schon im zweiten Spiel der Fußball-WM in Russland ums sportliche Überleben. Denn sollte der Titelverteidiger am Samstagabend (20.00 Uhr MESZ) in Sotschi auch gegen Schweden verlieren und zuvor die Mexikaner in Rostow (ab 17.00 Uhr) gegen Südkorea punkten, dann wäre die Heimreise des DFB-Teams nach der Gruppenphase besiegelt.

Es wäre eine Schmach von historischem Ausmaß für die stolzen deutschen Kicker, die bisher nur 1938 in der Auftaktrunde – damals hatte die WM gleich mit dem Achtelfinale begonnen – gescheitert sind. Seither stand Österreichs großer Nachbar immer unter den letzten acht Teams, wurde viermal Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014) und ebenso oft WM-Zweiter (1966, 1982, 1986 und 2002). Und in diesem Jahrtausend war Deutschland überhaupt noch nie schlechter als WM-Dritter (2006 und 2010).

"Jetzt gilt es, das ganze Besprochene auf dem Platz umzusetzen", forderte Vizekapitän Sami Khedira bedingungslosen Einsatz im Spiel gegen die Schweden, die ihr Auftaktmatch gegen Südkorea 1:0 gewonnen haben und mit einem weiteren Sieg vorzeitig ins Achtelfinale einziehen könnten. "Das hat Deutschland immer stark gemacht: Die Mentalität von elf Kriegern. Das müssen wir wieder reinbekommen. Dann haben wir auch die fußballerische Qualität, schöne Tore zu erzielen", betonte der 31-jährige Zentrumsspieler von Italiens Meister Juventus Turin.

Weiterlesen:

Vorschau: Deutsches Endspiel

Ergebnisse, Spiele und Tabellen zur WM 2018 im Überblick

Interaktiv: Fragen und Antworten zur Fußball-WM 2018

Public Viewing in Österreich

WM-Tippspiel

WM-Stadien im Überblick

Alle Teilnehmer der Fußball-WM

Alle Artikel zur Fußball-WM 2018 auf unserer Themenseite

Spielplan zur WM 2018 in Russland als PDF zum Download