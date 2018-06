WM live: Belgien vs. Tunesien, Sa., 14 Uhr

Auf die als Geheimfavorit gehandelte belgische Fußball-Nationalmannschaft wartet am Samstag (14.00 Uhr MESZ/live ORF eins) im Moskauer Spartak-Stadion die nächste Reifeprüfung. Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Panama geht es in Gruppe G nun gegen Tunesien, ein Sieg über die Afrikaner wäre wohl gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale.

Talentiert

Die Gedanken der Belgier gehen aber schon über die erste K.o.-Runde hinaus. "Wir haben eine Mannschaft mit sehr talentierten Spielern, die im Moment ihren Höhepunkt erreicht. Bei diesem Turnier oder spätestens bei der EM in zwei Jahren müssen wir liefern", erklärte Rechtsverteidiger Thomas Meunier.

Die Hoffnungen ruhen dabei unter anderem auf Eden Hazard. Der Chelsea-Profi ist Kapitän, Vertrauensmann für viele Mitspieler, aber auch harter Kritiker. So berichtete der Offensivakteur, wie er Stürmerstar Romelu Lukaku in der Pause der Panama-Partie kritisiert hatte. "Er hat sich in der ersten Hälfte versteckt. Es ist nicht einfach, mit einem Mann weniger zu spielen. Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn brauchen."

