WM live: Nigeria vs. Island, 17 Uhr

Island schickt sich am Freitag (17 Uhr, live ORF 1) bei der WM in Russland an, einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale zu setzen. Nach dem 1:1 gegen Argentinien warten in Wolgograd Nigeria und eine Hitzeschlacht. Mit 32 Grad werden zehn Grad mehr erwartet, als es die Isländer im ersten Match in Moskau hatten.

Trainingsbasis bei Sotschi

"Natürlich haben wir darüber gesprochen", erklärte Co-Trainer Helge Kolvidsson, in Österreich bestens als Spieler und Trainer bekannt, vor der Abreise an den Spielort. Mit ihrer Trainingsbasis bei Sotschi hatten sich die Isländer wohlweislich bereits für eine wärmere Gegend entschieden. "Wir bereiten uns so gut wie möglich darauf vor, unter anderem mit Vitaminen. Aber es wird für beide Teams gleich sein."

Beim bisher einzigen Spiel in Wolgograd – Tunesien gegen England (1:2) – hat es zudem eine Mückenplage gegeben. Kolvidsson hob die weitaus größere Erfahrung Nigerias auf der WM-Bühne im Vergleich zum WM-Debütanten Island hervor. Auf die aktuelle Mannschaft der 0:2-Verlierer vom Auftakt gegen Kroatien trifft das aber nicht zu, stellt Nigeria mit einem Durchschnittsalter von knapp 26 Jahren doch das jüngste WM-Team, nur ein Quintett aus dem Kader hat WM-Erfahrung.

