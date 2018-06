WM live: Argentinien vs. Kroatien, 20 Uhr

Es ist alles andere als eine angenehme Situation. Argentinien steht bei der Fußball-WM in Russland bereits im zweiten Gruppenspiel unter gehörigem Erfolgsdruck. Die Augen sind am Donnerstagabend (20.00 Uhr MESZ/live ORF eins) in Nischni Nowgorod einmal mehr auf Lionel Messi gerichtet. Für den Superstar des FC Barcelona steht nicht weniger als seine WM-Mission auf dem Spiel.

Messi, Messi, Messi

Für Messi könnte es der letzte Anlauf auf einen großen Titel mit seinem Land sein. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Island scheint aber selbst ein Aus in der Gruppenphase nicht ausgeschlossen. Messi verschoss gegen Island nicht nur einen Elfmeter, sondern ließ auch den gewohnten Esprit vermissen. Gegen Kroatien soll alles besser werden – wenngleich der Gegner fußballerisch deutlich über die Isländer zu stellen ist. Die Kroaten waren mit einem schnörkellosen 2:0 gegen Nigeria in die WM gestartet.

Die Argentinier werden mit zumindest drei Änderungen in der Startformation erwartet. Auch ein Systemwechsel auf eine defensive Dreierkette wird erwogen, um den Außenspielern mehr Entfaltungsmöglichkeiten nach vorne zu geben. Im Sturm dürfte Teamchef Jorge Sampaoli aber auf dieselben Kräfte wie zum Auftakt setzen: Messi und Sergio Aguero, der bereits gegen die Isländer getroffen hatte.

