WM live: Frankreich vs. Peru, 17 Uhr

WM-Mitfavorit Frankreich will sich am Donnerstag (17.00 Uhr/live in ORF eins) gegen Peru von einer besseren Seite als noch im Auftaktmatch gegen Australien zeigen. Schafft Dänemark gegen die Aussies zuvor zumindest ein Remis, können "Les Bleus" mit einem Triumph gegen die Südamerikaner den Einzug ins Achtelfinale fixieren. Die punktelosen Peruaner stehen in Gruppe C gehörig unter Zugzwang.

Der Umstand, dass Peru mit dem Rücken zur Wand steht, lässt Frankreich auf mehr Räume in der Offensive hoffen. Verteidiger Benjamin Pavard warnte aber im Vorfeld der Partie davor, die erstmals seit 36 Jahren bei einer WM vertretenen "Blanquirroja" zu unterschätzen. Gegen südamerikanische Teams hatten die Franzosen zuletzt immer wieder Schwierigkeiten, so auch bei der 2:3-Niederlage im Testspiel gegen Kolumbien im März.

Nach dem wenig überzeugenden Auftreten der "Equipe Tricolore" am vergangenen Samstag beim 2:1 gegen Australien könnte Trainer Didier Deschamps zum 4-4-2-System aus der Vorbereitung zurückkehrt. Dann könnte Olivier Giroud für Ousmane Dembele ins Team rücken. Antoine Griezmann musste zuletzt im Training kürzer treten, sein Einsatz wegen eines angeschwollenen Knöchels soll aber nicht in Gefahr sein.

