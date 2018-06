BND-Affäre: Van der Bellen und Kurz geben Statement zu BND-Spionage ab

Die Enthüllungen von STANDARD und "profil" über weitflächige Spionage des deutschen Nachrichtendienstes in Österreich sorgten am Samstag für ein reges Treiben am Ballhausplatz. Nach einer Krisensitzung der Regierung wollen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gemeinsam eine Erklärung abgeben.

Der STANDARD hatte am Freitag berichtet, dass der BND zahlreiche heimische Unternehmen sowie Ministerien und internationale Organisationen in Wien ausspäht. Die Oppositionsparteien forderten Aufklärung. Der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) gab bei einer Pressekonferenz an, nicht über das Ausmaß der Spionage informiert gewesen zu sein. (red, 17.6.2018)