WM: Dänemark vs. Australien, Do., 14 Uhr

Nach dem 1:0 im Auftaktmatch gegen Peru hat das dänische Fußball-Team den schnellstmöglichen Aufstieg ins WM-Achtelfinale im Visier. Dieser soll am Donnerstag (14.00 Uhr MESZ/live ORF eins) in Samara mit einem Erfolg über Australien fixiert werden. Dafür bedarf es aber laut Christian Eriksen einer Steigerung. "Gegen Peru waren wir mit Sicherheit noch nicht in Bestform", betonte der Tottenham-Legionär.

"Nicht viele Chancen"

Trotzdem gelang es den Dänen, die angepeilten drei Punkte einzufahren. "Peru war gut organisiert und hat es uns schwer gemacht. Aber es ist nicht immer notwendig, großartigen Fußball zu spielen, um zu gewinnen", erklärte Eriksen, der die Vorarbeit zum Siegtreffer von Yussuf Poulsen geleistet hatte. "Bei einer WM bekommst du nicht viele Chancen. Deshalb war es schön zu sehen, dass wir auch gewinnen können, wenn wir nicht toll spielen."

Unglückliche Auftakt-Niederlage

Die Australier machten dagegen die umgekehrte Erfahrung, da sie gegen Vizeeuropameister Frankreich eine unglückliche 1:2-Niederlage bezogen. Sie gehen daher mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen ins Duell mit den Dänen.

