Tag 39 im Buwogprozess, Tag elf für Walter Meischberger

Wien/Linz – Tag 39 im Buwogprozess ist für den Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger der elfte Tag seiner Befragung.

Am Mittwoch konnte Meischberger bei der Befragung durch Richterin Marion Hohenecker im Grasser-Prozess wenig Erhellendes zu seinen Konten beitragen. Konfrontiert mit widersprüchlichen Aussagen in früheren Vernehmungen, im parlamentarischen U-Ausschuss und im aktuellen Gerichtsverfahren verwies er mehrmals auf seine Finanzberater.

Diesen habe er voll vertraut, außerdem habe er zeitweise "taktisch" ausgesagt – sprich die Unwahrheit kundgetan – um seine Freunde zu schonen. Einmal mehr verwies er auf die – seiner Meinung nach – "mediale Jagd" auf ihn und den erstangeklagten Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. So hätten Kommentatoren insistiert, dass in der Causa Buwog endlich Personen in U-Haft genommen werden, denn schließlich bestehe Verabredungsgefahr. "Die mediale Handschelle hat jeden Tag geklickt", so Meischberger über "angebliche Aufdeckerjournalisten".

Heute wird der Prozess im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts fortgesetzt. Renate Graber berichtet ab 9:30 live. (APA/red, 14.6.2018)