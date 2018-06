Buwog-Prozess: Fragemarathon geht mit Meischberger weiter

Wien – "Wo woa mei Leistung" – der berühmteste Satz in der Causa Buwog stand am Dienstag im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts auf der Tagesordnung – und brachte den zweitangeklagten Walter Meischberger erwartungsgemäß in Erklärungsbedarf. Gefallen ist der Satz bei einem Telefonat mit dem mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech. Dieser ist krankheitsbedingt vorläufig verhandlungsunfähig.

Am Mittwoch geht die Fragerunde Meischbergers weiter. Im Buwogprozess gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wird Meischberger damit den zehnten Tag in Folge befragt.

Außerdem haben am Dienstag die abgehörten Telefonate Meischbergers Interessantes zu seinem FPÖ-Abschied hervorgebracht. Meischberger spricht in einem Telefonat mit Ernst Karl Plech von einem 2,5-Mio.-"Haider-Sparbuch", das dieser wiederum von der Kanzlei des späteren FPÖ-Justizministers Böhmdorfer zur Weiterleitung an ihn bekommen habe.

"Du, da im Safe liegen die ganzen Unterlagen vom Haider-Sparbuch", sagt Meischberger zu Plech in einem Telefonat im Februar 2010. Meischberger hatte sich 1999 offenbar seinen politischen Abschied mit 2,5 Mio. Schilling von der FPÖ abkaufen lassen.

Das Ganze habe er zufällig in Unterlagen der Justiz, die diese ihm geschickt hatte, gesehen. Er habe diese Begründung der Hausdurchsuchung zufällig angeklickt. Die Unterlagen habe die Justiz offenbar in einem Safe von Plech gefunden, den dieser nicht ausgeräumt habe. Plech beteuert allerdings, er glaube, er habe die Sachen ausgeräumt.

Ab 9:30 tickert Renate Graber wieder live. (APA/red, 12.6.2018)