Tag 38 im Buwogprozess, Tag neun für Walter Meischberger

Wien – Tag 38 steht heute, Dienstag, in der Hauptverhandlung zum Korruptionsprozess Buwog an. Und wieder wird der Zweitangeklagte, Exlobbyist Walter Meischberger, Richterin Marion Hohenecker Rede und Antwort stehen müssen. Die beleuchtet die Themen rund um die in Summe 9,6 Millionen Euro schwere Provision, von der rund 80 Prozent auf drei Liechtenstein-Konten landeten, von denen Meischberger sagt, sie seien ihm zuzurechnen. Die Anklage geht davon aus, dass "Konto Karin" dem angeklagten pensionierten Immobilienmakler Ernst Plech und "Konto 400.815" Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser zuzuordnen sei. Die bestreiten das und es gilt die Unschuldsvermutung.

Hohenecker befragt Meischberger penibelst an Hand seiner Aussagen im Ermittlungsverfahren, seiner Tagebucheinträge, aus denen er selbst vorlesen muss, und an Hand der Tonbänder aus der Telefonüberwachung. Gut Zuhören wird also auch heute wieder angesagt sein.

Grasser dürfte angesichts dieses Procedere noch länger auf seine Einvernahme warten müssen, möglicherweise wird er erst nach dem Sommer drankommen. Im Juni stehen mit heute noch sechs Verhandlungstage an, im Juli drei (17. Bis 19. Juli), im August ein Tag (1.8.). Weiters noch nicht einvernommen: Meischbergers Exberater und Exanwalt Gerald Toifl und der Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki sowie Plech. Selbiger ist verhandlungsunfähig, weil sehr krank. Dass DER STANDARD trotzdem berichtet hat, dass er während der jüngsten Aussagen Meischbergers am Donnerstag beim Mittagessen im Gasthaus gesichtet und fotografiert wurde, nennt Meischberger laut seiner Prozess-Homepage "niederträchtig".

Der Liveticker startet wie gehabt um 9:30 Uhr. (gra, 12.6.2018)