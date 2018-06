USA-Nordkorea-Gipfel live: Massive Sicherheitsvorkehrungen vor Treffen zwischen Kim und Trump

Am Dienstag ist es so weit: Donald Trump und Kim Jong-un werden einander bei einem historischen Gipfel in Singapur treffen. Zum ersten Mal wird ein amtierender US-Präsident mit einem amtierenden Machthaber Nordkoreas zu Gesprächen zusammenkommen.

Thema soll die nukleare Abrüstung Nordkoreas sein, doch das jeweilige Verständnis von "Denuklearisierung" ist sehr unterschiedlich: Nordkorea sieht darin einen Verzicht auf Atomtests und eine allmähliche beiderseitige Abrüstung. Die USA fordern aber eine überprüfbare und sofortige Zerstörung von Nordkoreas Massenvernichtungswaffen.

Thema Friedensvertrag

Auch ein Friedensvertrag zwischen Nord- und Südkorea soll bei dem Gipfel besprochen werden, denn völkerrechtlich ist der Kriegszustand mehr als 60 Jahre nach dem Koreakrieg noch nicht beendet.

Der Gipfel findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen im Luxushotel Capella auf Sentosa statt, einer Singapur vorgelagerten Insel. Insgesamt wird damit gerechnet, dass so viele Sicherheitskräfte im Einsatz sein werden wie seit der Konferenz des IWF und der Weltbank im Jahr 2006 nicht mehr. Damals wurden rund 23.000 Polizisten mobilisiert.

Vieraugengespräch am Anfang

Das Treffen soll am Dienstag um 9 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ) beginnen. Gleich nach dem ersten Handschlag soll es ein Vieraugengespräch zwischen Trump und Kim geben, danach sollen Berater hinzukommen. Über medienöffentliche Termine ist noch nichts bekannt, Trump will vor seiner Abreise aber vor Journalisten sprechen. Beide Staatschefs sollen Singapur bereits am Dienstag wieder verlassen.

DER STANDARD wird das Gipfeltreffen mit einem Liveticker begleiten. (red, 11.6.2018)





Zum Thema

Mehr zu Nordkorea lesen Sie hier