E3 2018 live: Zeigt Ubisoft neues zu "Beyond Good & Evil", "Assassin’s Creed" und "Splinter Cell"?

Nach dem Ticker ist vor dem Ticker. Drei Stunden, nachdem Square Enix seine E3-Enthüllungen präsentiert hat, ist mit Ubisoft wieder ein Riese der Gamingbranche dran. Und heuer dürfte man wieder einige Hochkaräter im Gepäck haben.

Als Fixstarter gilt "Assassin‘s Creed Odyssey". Entführte "Origins" im Vorjahr noch ins alte Ägypten, geht es diesmal ins antike Griechenland. Bislang kennt man nur einen kurzen Teaser, dessen Inszenierung wohl nicht ganz zufällig an eine bestimmte Szene aus dem Spartaner-Epos "300" erinnert.

Dann gibt es noch "Beyond Good & Evil 2". Nach Leaks und Gerüchten über mehrere Jahre hat Ubisoft das Game vor einem Jahr schließlich offiziell vorgestellt. Für die Abenteuer rund um Heldin Shani und ihre Crew hat man große Pläne, zu denen wir nun wohl mehr erfahren dürfen. Vielleicht gibt es ja auch ein Releasedatum.

Mehr zu erfahren wird es wohl auch zu den 2017 präsentierten Titeln "The Crew 2" und "Skull & Bones" geben. Dazu wird ein neues "Just Dance" erwartet. Fans von "Far Cry 5" könnten sich über neue Inhalte freuen. Fix ist, dass Ubisoft auch über den MMO-Shooter "The Division 2" sprechen wird.

Und dann wäre da noch die "Splinter Cell"-Reihe. Nach fünf Jahren Pause – zuletzt kam "Splinter Cell: Blacklist" 2013 auf den Markt – könnte es wieder ein neues Game der Stealth-Action-Reihe geben. Das jedenfalls legt ein Leaks aus dem Mai nahe.

Wir sind jedenfalls gespannt, was der Abend bringt. Der Ubisoft-Event beginnt um 22 Uhr. Unser Ticker startet um 21:45 – seien Sie dabei! (red, 11.06.2018)