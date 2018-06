E3 2018 live: Bringt Square Enix "Tomb Raider" und "Avengers"?

Zuletzt lud Publisher Square Enix 2015 zu einer eigenen Veranstaltung auf der E3. In den vergangenen zwei Jahren beschränkte man sich auf den eigenen Messestand und Auftritten bei den Shows der Plattformanbieter. Nun kehr man zurück und dürfte einige spannende Games im Gepäck haben.

So wird es wohl mehr zur Rückkehr von "Kingdom Hearts" geben, dessen letzter Teil vor 13 Jahren erschienen ist. "Kingdom Hearts 3" wird bereits seit der E3 2013 angeteasert und heuer gab es auch schon einen kurzen Einblick auf dem Event von Microsoft. Wir rechnen mit weiteren Neuigkeiten.

Gleiches gilt für "Shadow of the Tomb Raider", das ebenfalls schon gestern bei Microsoft gastiert hat. Mehr werden wir wohl auch über "Just Cause 4" erfahren. Freunde japanischer Rollenspiele dürfen sich auf "Dragon Quest 11" freuen. Das Game erhält nämlich internationale Übersetzungen.

Daneben rechnen wir auch mit dem einen oder anderen noch nicht angekündigten Spiel. Heftig spekuliert wird über einen Titel mit Comic-Hintergrund. Square Enix soll ein Game basierend auf den "Avengers" von Marvel Comics in Arbeit haben. Man darf gespannt sein.

Die Präsentation von Square Enix beginnt um 19 Uhr. Wir sind ab 18:45 mit unserem Liveticker zur Stelle!

