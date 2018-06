E3 2018 live: Zeigt Microsoft ein neues "Gears of War" und "Halo"?

Nachdem sich am Samstag schon Electronic Arts mit "Anthem", "Battlefield 5" und einer Reihe weiteren Titel ausgetobt hat, ist nun an diesem Sonntagabend Microsoft an der Reihe. Auf dem Xbox-Event wird es wohl stark um neue Inhalte und die Zukunft des Xbox Game Pass und Play Anywhere gehen.

Passend dazu ist mit einigen Neuvorstellungen zu rechnen. Erwartet wird unter anderem ein neuer Teil der "Halo"-Serie, die seit jeher ein Zugpferd der Xbox ist. Auch "Gears of War" dürfte nachlegen – möglicherweise gleich mit mehreren Games. Kolportiert werden ein Shooter nach gewohntem Prinzip ("Gears of War 5"), ein Echtzeitstrategiespiel und ein Battle Royale-Titel.

Neues werden wir vermutlich auch zu "Forza Horizon" sehen. Und dann könnte es endlich einen Releasetermin und neue Einblicke in das lang erwartete "Crackdown 3" geben. Wir sind gespannt.

Um 22 Uhr beginnt der Event, Kollege Daniel Koller ist vor Ort, um sich die neuen Games danach gleich anzusehen.

Wir tickern ab 21:45 Uhr. Seien Sie mit uns live dabei beim zweiten großen Event der E3 2018!

