E3 2018 live: EA zeigt "Battlefield 5", "Fifa 19", "C&C Rivals" und "Anthem"

Die vergangenen 12 Monate waren für Electronic Arts überschattet von einer Diskussion rund um Lootboxen in "Star Wars Battlefront 2" und andere oft kritisierte Monetarisierungsmechanismen. Dass man das Studio Visceral Games schloss, ließ den Spieleriesen auf der Beliebtheitsskala auch nicht unbedingt nach oben schnellen. Dass man ein Indie-Programm gestartet hat, dem bislang durchaus spannende Games wie "Unravel", "A Way Out" und "Fe" entwachsen sind, ging eher unter.

Es ist zu erwarten, dass EA in Los Angeles den Blick nach vorne richten wird, denn immerhin hat man so einige potenzielle Kracher, die auf der E3 ihren Auftritt haben könnten. Gerechnet werden darf mit mehr Eindrücken und Infos zum nächsten Weltkriegs-Shooter "Battlefield 5". Auch der nächste "Fifa"-Teil dürfte knapp vor Start der Fußball-WM offiziell enthüllt werden. Und dann könnte es auch erstmals eine spielbare Version von "Anthem", dem Scifi-MMO von Bioware geben. Bis zum Release wird es allerdings noch dauern, denn der wurde auf 2019 verschoben.

Dann wurde im Vorfeld auch noch über ein größeres Free2Play-Game spekuliert. Möglicherweise könnte es sich dabei um eine Fortsetzung der "Skate"-Reihe handeln. Dass die Server für "Skate 3" vor kurzem plötzlich online waren, sorgt jedenfalls für eine gewisse Erwartungshaltung.

Wir sind gespannt, was der Start der EA Play uns bringen wird. Seien Sie jetzt dabei in unserem Liveticker!

(gpi, 9.6.2018)