French-Open-Finale: Thiem vs. Nadal, So.,15 Uhr

Dominic Thiem steht als erst zweiter Österreicher nach Thomas Muster (1995) im Einzel-Endspiel eines Tennis-Grand-Slam-Turniers. Der in Paris als Nummer 7 gesetzte Niederösterreicher bezwang am Freitag in seinem dritten Roland-Garros-Halbfinale en suite den Italiener Marco Cecchinato mit 7:5, 7:6(10), 6:1 und sicherte sich damit die Finalteilnahme am Sonntag (15 Uhr).

Sein Gegner ist der zehnfache French-Open-Sieger Rafael Nadal, der in seinem Semifinale mit dem Argentinier Juan Martin del Potro kurzen Prozess machte und 6:4, 6:1, 6:2 gewann.

Head-to-Head 6:3

Der Weltranglisten-Erste führt im Head-to-Head mit Thiem mit 6:3, Thiem hat die bisher letzte Begegnung mit dem Sandplatz-König vor wenigen Wochen im Viertelfinale von Madrid mit 7:5, 6:3 gewonnen. Thiem ist zudem der einzige Spieler, der sowohl 2017 als auch 2018 Nadal auf dessen Lieblingsbelag schlagen konnte.

