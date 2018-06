Österreich vs. Brasilien, So., 16 Uhr

Österreichs Fußball-Nationalspieler gehen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in den Test am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF eins) in Wien gegen Brasilien. Das jüngste 2:1 gegen Deutschland hat der Mannschaft noch einmal Energie gegeben. "Dass wir uns vor keiner Mannschaft verstecken müssen, das ist auch klar", sagte Mittelfeldmann Alessandro Schöpf vor Abschluss des Testspiel-Triples.

Topfavorit auf den WM-Titel

Schöpf hat sowohl gegen Russland (1:0) als auch gegen Deutschland den Siegestreffer erzielt. "Wir haben eine super Serie aufgebaut, die wollen wir gegen Brasilien fortsetzen", erklärte der Schalke-Legionär. Rein von den Namen her seien die Brasilianer der Topfavorit auf den WM-Titel. Zudem absolviert die "Selecao" in Wien ihre WM-Generalprobe. Schöpf: "Da können wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, aber jeder auch persönlich."



Gegen die spielerische Klasse der Brasilianer gelte es, körperlich robust dagegenzuhalten. "Wir wollen auch viel Ballbesitz haben. Nachzulaufen tut ihnen weh", meinte Schöpf. "Und nach vorne haben wir sehr viel Qualität." Unter anderem mit Marko Arnautovic, der trotz einer kleinen Absplitterung in der Mittelhand spielen will. "Wir probieren unser Spiel durchzuziehen", sagte der West-Ham-Stürmer. "Gegen Österreich ist es nicht so schön zu spielen."

