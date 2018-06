Pressekonferenz live: Regierung plant offenbar Ausweisung dutzender Imame

Wien – Die türkis-blaue Regierung will bei einer Pressekonferenz am Freitag um 8 Uhr "Entscheidungen im Kampf gegen den politischen Islam" präsentieren. Die Maßnahmen gelten als Konsequenzen aus den Prüfungen von Atib-nahen Vereinen und Moscheen nach der sogenannten "Kriegsspiel-Causa". 40 Imame sollen ausgewiesen sowie sieben Moscheen per Bescheid ihren Betrieb einstellen, wie Ö1 vorab berichtete.

"Graue-Wölfe"-Moschee betroffen

Demnach wird als Begründung der Verstoß gegen die verbotene Auslandsfinanzierung sowie der Verstoß gegen "positive Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat" angegeben. Geschlossen werden soll etwa eine Moschee der rechtsextremen "Grauen Wölfe" am Antonsplatz in Wien-Favoriten, wie die APA berichtete.

DER STANDARD wird die Pressekonferenz von Gernot Blümel (ÖVP), Herbert Kickl (FPÖ), Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) mit einem Liveticker begleiten. (red, 8.6.2018)





