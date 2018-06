WM live: Schweden vs. Südkorea, Mo., 14 Uhr

Schweden muss am Montag (14.00 Uhr/live ORF eins) im ersten Fußball-WM-Gruppenspiel gegen Südkorea beweisen, auch ohne Zlatan Ibrahimovic über eine schlagkräftige Offensive zu verfügen. Es gilt, aus dem langen Schatten des aus dem Nationalteam zurückgetretenen Stürmerstars zu kommen. Der Verlierer des Duells in Nischni Nowgorod dürfte in Gruppe F bereits schwer in Bedrängnis geraten.

Für Schweden ist es der erste WM-Auftritt seit 2006. Damals war im Achtelfinale gegen Gastgeber Deutschland Endstation (0:2). Hinter der Qualität der Angreifer steht ein Fragezeichen, Ibrahimovic will man nach dessen Rücktritt vor zwei Jahren dennoch nicht mehr im Team. Auch ohne den 36-Jährigen wurde im Play-off Favorit Italien eliminiert.

"Ich habe Vertrauen in unser Team und ich spüre, dass wir bereit sind, Großes zu leisten", sagte Schwedens Kapitän Andreas Granqvist. Ihr WM-Auftaktspiel haben die Skandinavier allerdings seit ihrem Finaleinzug bei der Heim-WM 1958 nicht mehr gewonnen. Seither gab es bei den jeweils ersten Turnierauftritten fünf Remis und zwei Niederlagen.

Vorschau:

Schwedens Offensive gegen Südkorea vor Bewährungsprobe



