Pressekonferenz der Liste Pilz zu "Personellem" – im Liveticker

So wie es aussieht, kann Peter Pilz in den Nationalrat zurückkehren. Nachdem die Liste Pilz an der Frage, wer für den Listengründer seinen Platz räumt, fast zerbrochen wäre, steht seit Mittwoch fest: Maria Stern, die für Peter Kolba nachrückt wäre, verzichtet auf ihr Mandat.

Am Donnerstag wollen nun Peter Pilz, Wolfgang Zinggl und Maria Stern bei einer Pressekonferenz unter dem Titel "Personelles" wohl erklären, wie es mit der Liste weitergeht.

DER STANDARD wird ab 9 Uhr mittickern, die Pressekonferenz können Sie dann auch hier im Livestream mitverfolgen. (red, 7.6.2018)