WM live: Brasilien vs. Schweiz, So., 20 Uhr

Brasilien ist bereit für die Jagd nach dem sechsten Fußball-WM-Titel. Nach einer erfolgreichen Testphase wartet auf die "Selecao" am Sonntag (20.00 Uhr) gegen die Schweiz aber ein echter Prüfstein. "Wir spielen tollen und schönen Fußball", sagte Mittelfeldspieler Paulinho. "Gegen große Gegner sehen wir eigentlich immer gut aus", versprühte der Schweizer Ricardo Rodriguez allerdings Optimismus.

Brasilien stimmte sich mit Siegen gegen Kroatien (2:0) und am vergangenen Sonntag Österreich (3:0) auf das Auftaktspiel in Rostow ein. Im März gab es zudem ein 3:0 gegen Russland sowie in Berlin einen 1:0-Erfolg gegen Weltmeister Deutschland. Das zweite Resultat entbehrte nicht einer gewissen Symbolkraft, war es doch Deutschland, das die Brasilianer bei deren Heim-WM 2014 im Semifinale mit 7:1 vom Platz fegte.

Nach Ansicht von Neymar wäre diese Blamage in Belo Horizonte nicht passiert, hätte er bei diesem Spiel nicht gefehlt. Der Torjäger konnte damals wegen einer Rückenverletzung, die ihm im Viertelfinale der Kolumbianer Juan Camilo Zuniga zugefügt hatte, nicht antreten. "Leider hat damals das Schicksal entschieden", meinte Neymar.

