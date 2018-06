WM live: Deutschland vs. Mexiko, So., 17 Uhr

Deutschlands Fußball-Nationalteam zweifelt trotz mäßiger Ergebnisse in der Vorbereitung nicht an seiner WM-Form. "Wir haben es oft genug bewiesen, dass wir dann da sind", erklärte Toni Kroos. Mit Blick auf das erste Gruppenspiel am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Außenseiter Mexiko meinte Abwehrchef Jerome Boateng: "Es ist ganz wichtig, gerade das erste Spiel zu gewinnen. Darauf liegt unser Fokus."

"Gegen Österreich an vielen Kleinigkeiten gescheitert"

Nachlässigkeiten wie in den jüngsten Testspielen kann sich die Deutsche Mannschaft nicht mehr leisten. "Die Gegner werden gegen uns ganz andere Qualitäten in die Waagschale werfen – große Motivation, Kampf", sagte Deutschlands Teamchef Joachim Löw. "Deshalb muss in jedem Spiel die Konzentration hoch sein, wir müssen von Anfang an hellwach sein und an unsere Leistungsgrenze kommen. Es muss einfach alles passen", sagte der 58-Jährige zur anvisierten WM-Titelverteidigung.

Die 1:2-Niederlage gegen Österreich und das blutleere 2:1 gegen Saudi-Arabien gelten als Warnung. "Gegen Österreich sind wir zum Beispiel an vielen Kleinigkeiten gescheitert, die wir häufig falsch gemacht haben. Wenn wir so viele kleine Fehler machen, sind wir nur eine durchschnittliche Mannschaft, die auch mal gegen Österreich verlieren kann." Für den Auftakt ist Löw aber guter Dinge: "Es wird ein schwieriges Spiel, aber ich bin optimistisch, wir werden Lösungen finden."

