Buwog-Prozess: Meischberger wieder am heißen Stuhl

Wien – Am 36. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere ging es am Mittwoch wieder um zahlreiche Tagebuch-Eintragungen des mitangeklagten Ex-FPÖ-Generalsekretärs Walter Meischberger zu Grasser.

Die Tagebuch-Einträge gaben Einblicke in dessen Verhältnis zum Hauptangeklagten. Im Oktober 2009 ärgerte sich Meischberger über Grassers Interviews. Meischberger las etwa seine handschriftlichen Tagebucheinträge selber vor. Im Herbst 2009 wurde der Korruptionsverdacht bei der Buwog-Privatisierung erstmals öffentlich bekannt. Am 25.10.2009 hieß es im Tagebuch: "Der nächste Störfaktor an diesem Wochenende: Das wöchentliche vollkommen unnötige Interview von KH bei seinem vermeintlichen Busenfreund Fellner. Die xte Unschuldsbeteuerung, die deshalb nicht glaubhafter wird. Verpackt ist alles in einem fürchterlich schlechten Artikel der nur darauf abzielt mich als Trottel und KH als Opfer darzustellen. Ich habe KH nun schon oft eindringlich gebeten nicht mit Fellner zu sprechen. Er macht es immer und immer wieder......".

Er sei damals verärgert über seinen Freund Grasser gewesen und habe seinem Ärger hier Ausdruck verliehen, sagte Meischberger. Geärgert habe er sich auch, dass Grasser noch immer in einer Bürogemeinschaft mit ihm gewesen sei. Dazu nahm Grasser am Mittwoch auf Fragen von Richterin Marion Hohenecker selbst kurz Stellung. Großteils sitzt der Hauptangeklagte Grasser jedoch sonst völlig unbeteiligt auf der Anklagebank und studiert seine Unterlagen.

Auch am Donnerstag wird Meischberger wieder am heißen Stuhl sitzen. Wie gewohnt tickern Renate Graber und Nora Laufer ab 9:30 wieder aus dem Gericht. (red, 7.6.2018)