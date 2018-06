WM live: Costa Rica vs. Serbien, So., 14 Uhr

Wenn Costa Ricas Coach Oscar Ramirez den WM-Auftaktgegner Serbien genauso gut kennt wie die letzten Testspielpartner, wird es ein schwieriges Turnier für das Überraschungsteam von 2014. Nach einem 1:4 gegen Belgien sorgte Ramirez für Schmunzeln, als er Chelsea-Star Eden Hazard nicht kannte. Am Sonntag (14.00 Uhr) will der Viertelfinalist von Brasilien sich von der besseren Seite präsentieren.

Stargoalie Keylor Navas

Ob Costa Rica auch in Russland zu überzeugen vermag, hängt maßgeblich von Torhüter Keylor Navas ab. Sein Stern ging vor vier Jahren auf. Nach der WM wechselte er zu Real Madrid. Nach schwierigem Start verdrängte Navas Spaniens Torhüterlegende Iker Casillas und gewann mit den Königlichen inzwischen drei Champions-League-Titel. In seiner Heimat ist der 31-Jährige ein Volksheld.

"Wir sind stark und können gegen jeden gewinnen", sagte Navas in den Tagen vor dem Serbien-Spiel in Samara. Am Donnerstag trainierte er individuell. Nur eine Vorsichtsmaßnahme, wie Costa Ricas Verband beruhigte. "Bei der letzten WM waren wir in der Todesgruppe mit Uruguay, Italien und England. Und dann lagen wir vor allen anderen", erinnerte Navas. Diese Mentalität müsse man auch in Russland zeigen. "Wir sind nicht schlechter als die anderen Mannschaften", betonte der Real-Schlussmann.

