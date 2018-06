WM live: Kroatien vs. Nigeria, Sa., 21 Uhr

Kroatiens Nationalmannschaft erwarten in ihrem Auftaktspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft selbstbewusste "Super-Adler". Nigeria stellt bei der Endrunde in Russland das unerfahrenste Team, nichtsdestotrotz haben sich die Westafrikaner die K.o.-Phase als Ziel gesetzt. Die Kroaten wollen sich am Samstag (21.00 Uhr) im Kaliningrad-Stadion davon unbeeindruckt zeigen.

Ruf einer Mannschaft auf dem Sprung

In der Gruppe D sind Favorit Argentinien und Island die übrigen Konkurrenten. Bei der WM in Brasilien vor vier Jahren schaffte es zwar Nigeria, nicht aber Kroatien ins Achtelfinale. Luka Modric, Ivan Rakitic und Co. wollen es nun besser machen.

Seit ihrer ersten WM-Teilnahme vor 20 Jahren in Frankreich eilt den damals drittplatzierten Kroaten der Ruf einer Mannschaft auf dem Sprung zu Höherem voraus. In drei Endrunden seit damals schafften es die Balkan-Kicker freilich nie über die Gruppenphase hinaus. Interne Querelen machten den hoch talentierten Kroaten oft mehr zu schaffen als die Gegner. Der seit Oktober des Vorjahres als Teamchef amtierende Zlatko Dalic hat die Egos bisher unter einen Hut gebracht.

Vorschau:

Talentierte Kroaten starten wieder einmal als Mitfavorit

Weiterlesen:

Ergebnisse, Spiele und Tabellen zur WM 2018 im Überblick

Interaktiv: Fragen und Antworten zur Fußball-WM 2018

Public Viewing in Österreich

WM-Tippspiel

WM-Stadien im Überblick

Alle Teilnehmer der Fußball-WM

Alle Artikel zur Fußball-WM 2018 auf unserer Themenseite

Spielplan zur WM 2018 in Russland als PDF zum Download