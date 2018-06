WM live: Peru vs. Dänemark, Sa., 18 Uhr

Das peruanische Fußball-Nationalteam hat sich vor ihrem seinem WM-Spiel nach fast 36 Jahren extrem motiviert gezeigt. Am Samstag (18.00 Uhr) treffen die "Inkas" in Saransk auf Dänemark. Wer für Peru spielen wird, "wird sein Leben für die peruanische Auswahl geben", sagte Stürmer Edison Flores. Dänemark will indes zeigen, dass die Skandinavier nicht nur von Christian Eriksen abhängig sind.

"Keine Träume sind unmöglich"

"Die Mannschaft ist vorbereitet. Es ist das Debüt gegen Dänemark, und es ist wichtig, dass wir es gewinnen", meinte Mittelfeldspieler Yoshimar Yotun vor dem Auftaktmatch der Gruppe C in Saransk. Die Peruaner, die sich erst im Play-off gegen Neuseeland für die WM qualifizierten, gaben sich nicht unbedingt bescheiden. "Das Ziel ist der erste Platz, damit wir im Achtelfinale keinen starken Gegner haben", formulierte etwa Watford-Angreifer Andre Carrillo die Ansprüche.

Einen zusätzlichen Schub gab den Südamerikanern die kurzfristige Aussetzung der Dopingsperre von Kapitän und Hoffnungsträger Paolo Guerrero, der im Sturm mit Jefferson Farfan für die Tore sorgen soll. "Keine Träume sind unmöglich", sagte Guerrero. "Wenn wir Peruaner als Einheit auftreten, ist alles möglich."

