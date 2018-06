French Open: Thiem vs. Cecchinato, Fr., nachmittags

Dominic Thiem steht nun also zum dritten Mal in Folge im Halbfinale der French Open. Am Freitag trifft er in Paris überraschend nicht auf Novak Djokovic, sondern auf dessen Bezwinger Marco Cecchinato. Der auf Weltranglistenplatz 72 rangierende Italiener rang den Serben nämlich in vier Sätzen nieder und bekommt es nun mit Österreichs Nummer eins zu tun.

Cecchinato hatte vor Beginn der French Open bei vier Events noch kein Grand-Slam-Einzel gewonnen, nun steht er sensationell im Halbfinale. Der 25-jährige Italiener hat einen derartigen Lauf, dass ihn auch Thiem am Freitag nicht mehr schreckt. "Ich habe ihn schon einmal geschlagen, warum nicht?", so ein überglücklicher Cecchinato, der in der ersten Runde schwer zu kämpfen hatte, gegen den Rumänen Marius Copil schon mit 0:2-Sätzen zurücklag, schließlich doch noch 10:8 im fünften Satz gewann.

"Jetzt ist es Zeit für mehr"

Thiem hat sich bisher in Frankreich sehr stark präsentiert, ließ sich auch von Alexander Zverev nicht aufhalten. Er besiegte den angeschlagenen Deutschen im Viertelfinale nach 1:50 Stunden mit 6:4, 6:2, 6:1, aber auch er will mehr. "Ich liebe es so sehr hier. Das dritte Halbfinale klingt unglaublich. Als ich noch ein Junior war, hätte ich das nie erwartet", so Thiem. "Jetzt ist es Zeit für mehr. Ich werde alles geben, damit ich dieses Jahr einen Schritt weitergehe."