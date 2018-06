Buwog-Prozess: Nächste Runde im Fragemarathon mit Meischberger

Wien – Am Mittwoch, dem 36. Verhandlungstag, geht es mit dem Fragemarathon an Walter Meischberger weiter. Richterin Marion Hohenecker hielt dem Ex-Lobbyisten am Dienstag weitere frühere Aussagen vor der Finanz und der Staatsanwaltschaft vor, die von seinen im laufenden Prozess gemachten Aussagen deutlich abweichen. Da habe er "strategisch" ausgesagt, meinte Meischberger einmal, als er auf die Widersprüchlichkeit seiner Angaben hingewiesen wurde.

Der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere lieferte Dienstagnachmittag wieder Einblicke in die Stimmung der Angeklagten im Herbst 2009, als die Korruptionsvorwürfe bei der Privatisierung der Bundeswohnungen aufkamen. So sprach Walter Meischberger bei einer Einvernahme beim Staatsanwalt im Oktober 2009 davon, dass Grasser "durchdrehte". (red, 5.6.2018)