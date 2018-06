Putin-Besuch live: Russlands Präsident mit Verspätung in Wien gelandet

Russlands Präsident Wladimir Putin kommt am Dienstag nach Österreich. Offizieller Anlass ist der 50. Jahrestag der 1968 unterzeichneten Gaslieferverträge zwischen Österreich und der Sowjetunion. Der eintägige Arbeitsbesuch ist Putins erste bilaterale Auslandsreise seit seiner Wiederwahl im März. Der Besuch findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt: 800 Soldaten, 800 Polizisten sowie zehn Militärflugzeuge und sieben Hubschrauber sind im Einsatz. Zeitweise werden Ballhausplatz, Schwarzenbergplatz und Maria-Theresien-Platz gesperrt sein.

Dichtes Programm

Um 13.50 Uhr – und damit mit 20-minütiger Verspätung – wird Putin zunächst von Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßt und mit militärischen Ehren zu Gesprächen empfangen. Für den Nachmittag sind sind dann Pressestatements angekündigt, zunächst mit Van der Bellen, anschließend mit Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Für den frühen Abend sind eine Kranzniederlegung am Schwarzenbergplatz sowie der Besuch des Österreichisch-russischen Geschäftsrats in der Wirtschaftskammer geplant. Vor der Abreise eröffnet Putin noch die Ausstellung "Die Eremitage zu Gast" im Kunsthistorischen Museum. DER STANDARD ist vor Ort und wird den Besuch mit einem Liveticker begleiten.

Streitpunkt EU-Sanktionen

Bei den politischen Gesprächen soll es vor allem um die Beziehungen der beiden Länder sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Die FPÖ fordert schon lange eine Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland: Zuletzt verlangte Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Wochenende ein Ende der "leidigen Sanktionen gegen Russland", die die EU 2014 als "Reaktion auf die illegale Annexion der Krim und die vorsätzliche Destabilisierung eines unabhängigen Nachbarlandes" verhängt hatte.

Vorwürfe, dass Moskau mit seiner Politik die Destabilisierung der EU vorantreibe, wies Putin in einem am Montagabend ausgestrahlten ORF-Interview zurück: "Wir verfolgen nicht das Ziel, etwas oder jemanden in der EU zu spalten", sagte er zu "ZiB 2"-Anchorman Armin Wolf. "Wir sind vielmehr daran interessiert, dass die EU geeint ist und floriert, weil die EU unser wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner ist." (red, 5.6.2018)





