French Open: Thiem vs. Zverev, Di., 14 Uhr

Duell der beiden Jungstars im Viertelfinale der French Open in Paris. Der 24-jährige Lichtenwörther Dominic Thiem liegt im Head-to-Head mit dem 21-jährigen Deutschen Alexander Zverev 4:2 voran, zuletzt allerdings hatte er im Finale von Madrid mit 4:6 und 4:6 nach Nachsehen. Für Thiem geht es um den Semifinal-Hattrick in Roland Garros. Das Match wird am Dienstag als 1. Match um 14.00 Uhr (live ORF Sport +) auf dem Center Court, dem Court Philipp Chatrier, ausgetragen.

Bei hochsommerlichen Bedingungen spulte Thiem am Montag ein einstündiges Training herunter und zeigte sich danach wieder gut gelaunt. Das Vier-Satz-Match gegen Kei Nishikori spürte er nicht mehr. "Das habe ich sehr gut verdaut, ich fühle mich extrem frisch", beteuerte der Weltranglisten-Achte.

Zverev mit Überstunden

Die Tatsache, dass der als Nummer zwei gesetzte Zverev in den bisherigen vier Runden 11:57 Stunden, Thiem aber nur 9:29 Stunden auf dem Platz verbracht hat, spielt für Thiem keine große Rolle: "Vielleicht wird er es spüren, aber ich darf nicht daran denken. Ich muss so reingehen, als wäre nichts gewesen, und mich komplett auf mein Spiel konzentrieren." Gerade bei Grand-Slam-Turnieren sei er derart unter Anspannung, dass er selbst auch keine Müdigkeit spüre. "Nach so einem Match bin ich sofort auf das nächste fokussiert", so Thiem.