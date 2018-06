French Open: Thiem vs. Nishikori, So., 2. Partie nach 11 Uhr

Dominic Thiem bekommt es im Achtelfinale der French Open zu Paris mit Kei Nishikori zu tun. Der 28-jährige Japaner ist in Paris als Nummer 19 gesetzt, in Runde drei hat er den Franzosen Gilles Simon in drei Sätzen mit 6:3, 6:1 und 6:3 eliminiert. Thiem, in der Stadt der Liebe als Nummer sieben gesetzt, hatte mit dem Italiener Matteo Berrettini bekanntlich etwas mehr Mühe, gewann 6:3, 6:7 (5), 6:3, 6:2. Im Head-to-Head liegt Thiem mit 0:2 zurück, er hat gegen den Japaner noch keinen Satz gewonnen. Nishikori besiegte den Lichtenwörther 2016 im Viertelfinale von Rom 6:3, 7:5 und 2015 in Halle 7:6, 7:5.

Spion Becker

Boris Becker, der in Paris für Eurosport als Kommentator und Experte im Einsatz ist, hat am Samstag übrigens beim Training von Thiem vorbeigeschaut. Der mittlerweile 50-jährige Deutsche gab am Rande dem ORF-TV ein kurzes Interview und schätzte Thiem als Favoriten für das Achtelfinale gegen Kei Nishikori ein.

Becker sieht auch durchaus einen Fortschritt im Spiel des 24-jährigen Niederösterreichers. "Ich glaube, dass er sich ständig weiterentwickelt hat, sonst würde er heute nicht dastehen. Gleichschritt heißt Rückschritt im Tennis. Der Tennissport verändert sich alle 18 Monate und so müssen sich die Spieler auch verändern. Das macht er." Fortschritte sieht der sechsfache Grand-Slam-Sieger bei der Rückhand ("da fühlt er sich wohler"). "Sein Spiel ist ein bisschen kompletter geworden. Er kommt manchmal ans Netz, dann der Rückhand-Slice, auch die Variationen im Aufschlag sind deutlich besser als vor einem Jahr. Das Gesamtpaket auf Sand passt sehr gut." (red, APA, 2.6.2018)

Weiterlesen:

Thiem: Berrettini hinter sich, Nishikori vor sich

Mitposten:

Das Forum+ der Tenniscommunity